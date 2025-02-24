Умер актер Евгений Малафеев

Актер и режиссер театра Евгений Малафеев умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Pro Город».

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Причина смерти Малафеева не уточняется. Как рассказали коллеги актера по театру драмы имени Виктора Савина, вклад Малафеева в театральное ремесло стал частью культурного наследия Республики Коми.

«Он глубоко и искренне интересовался культурой и языком коми народа. Сценическое видение Евгения Александровича было пронизано мудростью, любовью к родному краю, а также тонким пониманием человеческой природы и характеров. Его вклад в искусство театра стал неотъемлемой частью культурного наследия Республики Коми. Евгений Малафеев был уникальным человеком и талантливым артистом, создававшим на сцене незабываемые образы, которые надолго оставались в памяти зрителей», — рассказали в театре.

Евгений Малафеев получив первое высшее образование на филологическом факультете Сыктывкарского госуниверситета в 1979 году, но в дальнейшем поступил в Театральный институт имени Б.В. Щукина. С 1989 по 2022 год он работал актером и режиссером театра. За это время Малафеев стал автором многих постановок, при этом часть из них была на языке коми. За свои заслуги он был награжден премией Виктора Савина в области драматургии и сценического искусства, а также государственной премией Республики Коми.

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