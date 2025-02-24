В Петербурге появится Музей бомжей

В Санкт-Петербурге на Гороховой улице откроют Музей бомжей. Об этом со ссылкой на создателя выставки сообщает «Подъем».

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Музей, который посвящен бродяжничеству и бездомным, должен заработать с 1 апреля. По словам организатора Антона Бородина, идея о его открытии появилась случайно, и на данный момент экспозиция готовится, а помещение ремонтируется. Он отметил, что выбор даты открытия обусловлен тем, что это хороший теплый день.

«В какой-то момент захотелось свой музей и работу, на которой, при случае, можно ничего не делать и не заботиться о дресс-коде. Совместив эти два фактора, родилась шутейная идея. Но все дольше размышляя, стало понятно, что эта концепция намного глубже. БОМЖ — это по сути своей канцеляризм, аббревиатура. Со временем термин этот приобрел почти что обсценную коннотацию. На наш взгляд, незаслуженно, и мы хотели бы убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ», — рассказал Бородин.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у музея достаточно резкое название, в нем не собираются глумиться и насмехаться над бездомными.

Создатель выставки подчеркнул, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в непростую жизненную ситуацию, однако уточнил, что музей в первую очередь будет исторически-познавательным проектом, а не благотворительным. Экспозицию посвятят судьбам бездомным разных веков: посетители смогут увидеть «калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника послепетровских времен, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990-х годов», а также экспонаты по этой теме, заключил он.

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