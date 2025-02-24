Известный композитор назвал любимые города России

Российский композитор Игорь Матвиенко рассказал, какие города России нравятся ему больше всего. Любимыми он назвал Москву и Санкт-Петербург, передает газета «Комсомольская правда».

По словам Матвиенко, на первом месте в его личном рейтинге городов находится Москва, однако Северная столица отстает лишь на одну позицию.

«Петербург — мой второй любимый город после Москвы», — отметил композитор.

Таким образом Матвиенко ответил на вопрос, с чем связан выбор города для постановки этно-оперы «Князь Владимир», которую перед этим показывали в московских театрах. Он добавил, что помимо личной симпатии к Петербургу, решение обусловлено тем, что многие части оперы связаны со скандинавами. «В северной части нашей страны гораздо больше викингов, чем в Москве», — заключил композитор.

Ранее актриса Софья Присс назвала преимущество Москвы перед Нью-Йорком. По ее словам, российская столица отличается более высоким качеством сервиса.