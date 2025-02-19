Вирусолог предсказала новую волну коронавируса

В будущем мир может столкнуться с новой вспышкой COVID-19. Об этом RuNews24.ru сообщила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Она указала, что с 1 января 2025 года в РФ перестало работать положение приказа Минздрава о временном порядке организации работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, по словам вирусолога, пациенты с коронавирусом оказались брошены «на произвол судьбы».

«Они не только сами страдают, но и распространяют вирус, который большинство вирусологов считают искусственно созданным и использующимся как биооружие. Это радость только для счастливчиков с клеточным иммунитетом к ковиду, которые им не болеют и считают, что вируса, вызывающего коронавирус, не существует», — сказала Протасова.

Она отметила, что людей, которые защищены от COVID-19 в ближайшие десятилетия, примерно 30-50%.