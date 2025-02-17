В РПЦ рассказали о KPI священников для попадания в рай

Слава священников Русской православной церкви (РПЦ) зависит от количества спасенных душ верующих. Этот KPI священников для попадания в рай назвал отец Андрей (Ткачев), видео его проповеди опубликовано в Telegram-канале священника.

В РПЦ рассказали о KPI священников для попадания в рай
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В качестве иллюстрации своей мысли Ткачев предложил прихожанам представить две ситуации: в первой у ворот рая оказывается священник, который спас миллион душ верующих, а во второй — иерей, который не привел с собой никого. В первом случае, по заявлению протоиерея, священника охотно пустят в рай, а во втором спросят, зачем человек вообще подвизался на путь служения.

«Чем больше вас (верующих) будет в раю, тем большую славу получим мы. А если вы почему-то в раю не окажетесь, это будет наше поражение, наша беда», объяснил прихожанам Ткачев.

Он добавил, что оказавшись перед лицом Бога верующим следует рассказать, что ко спасению их привел конкретный священник.

«Мы ваша похвала, а вы наша похвала», Андрей Ткачев.

Ранее Ткачев Ткачев описал жизнь православных в современном мире фразой «все на свете оскорбляет чувства».

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Андрей Ткачев
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