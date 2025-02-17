В РПЦ рассказали о KPI священников для попадания в рай

Слава священников Русской православной церкви (РПЦ) зависит от количества спасенных душ верующих. Этот KPI священников для попадания в рай назвал отец Андрей (Ткачев), видео его проповеди опубликовано в Telegram-канале священника.

В качестве иллюстрации своей мысли Ткачев предложил прихожанам представить две ситуации: в первой у ворот рая оказывается священник, который спас миллион душ верующих, а во второй — иерей, который не привел с собой никого. В первом случае, по заявлению протоиерея, священника охотно пустят в рай, а во втором спросят, зачем человек вообще подвизался на путь служения.

« Ч е м б о л ь ш е в а с ( в е р у ю щ и х ) б у д е т в р а ю , т е м б о л ь ш у ю с л а в у п о л у ч и м м ы . А е с л и в ы п о ч е м у - т о в р а ю н е о к а ж е т е с ь , э т о б у д е т н а ш е п о р а ж е н и е , н а ш а б е д а » , — о б ъ я с н и л п р и х о ж а н а м Ткачев.

Он добавил, что оказавшись перед лицом Бога верующим следует рассказать, что ко спасению их привел конкретный священник.

« М ы — в а ш а п о х в а л а , а в ы — н а ш а п о х в а л а » , — Андрей Ткачев.

Ранее Ткачев Ткачев описал жизнь православных в современном мире фразой «все на свете оскорбляет чувства».