Как россияне будут отдыхать 23 Февраля

В 2025 году 23 Февраля выпадает на выходной день. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объяснил, как россияне будут отдыхать в этот праздник.

«Российское правительство воспользовалось законным правом переносить выходные на другие дни в течение года ради «рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней», – напомнил Южалин в беседе с ИА SevastopolMedia.

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Поэтому выходной с воскресенья 23 февраля перенесли на четверг 8 мая. Также с субботы 8 марта перенесли выходной на пятницу, 13 июня. Это было сделано с целью оптимизации графика работы и отдыха для граждан.