В России придумали новый способ сортировать мусор

Инженеры из Москвы изобрели оптический сортировщик мусора, который может распознавать форму и цвета предметов, а также определять, из какого материала они сделаны. Об этом сообщает «Москва FM».

Технология создана на базе Сколтеха. Сортировщик представляет собой длинный разгонный конвейер, движущийся со скоростью три метра в секунду, над которым установлены две камеры: оптическая и гиперспектральная.

Из 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) устройство может извлечь не менее пяти миллионов тонн полезных ресурсов, в частности стекла, бумаги, металла и пластика. Точность распознавания объектов составляет 90 процентов. Машина умеет читать этикетки товаров, а в будущем научится распознавать промышленные отходы по запаху.

Отмечается, что сортировщик способен заменить 30 рабочих.

« В С к о л т е х е у н а с с о з д а н п р о т о т и п , с е й ч а с э т о э т а п н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а з р а б о т к и . В с е р а б о т а е т , м ы р а с п о з н а е м 1 2 к л а с с о в о б ъ е к т о в » , — р а с с к а з а л д о ц е н т Ц е н т р а с и с т е м н о г о п р о е к т и р о в а н и я С к о л т е х а Андрей Сомов.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге начнут тщательнее следить за мусорными контейнерами. Власти города установят на площадках камеры, чтобы бороться с проблемой вывоза мусора.