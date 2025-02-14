Миллионы иностранцев устремились в Россию

Миллионы иностранцев устремились в Россию, число посетивших страну в 2024 году гостей из-за рубежа выросло на 40 процентов в сравнении с 2023-м. Об этом пишет Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Максимова.

Миллионы иностранцев устремились в Россию
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«Это где-то порядка 5 миллионов, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке», пояснил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. Об этом заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. При этом эксперт подчеркнул, что по популярности среди соотечественников исламская республика все-таки уступает странам СНГ.

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