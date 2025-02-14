Миллионы иностранцев устремились в Россию, число посетивших страну в 2024 году гостей из-за рубежа выросло на 40 процентов в сравнении с 2023-м. Об этом пишет Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Максимова.

« Э т о г д е - т о п о р я д к а 5 м и л л и о н о в , е с л и с м о т р е т ь п о р а з м е щ е н и ю в г о с т и н и ц а х , и 9 - 1 0 м и л л и о н о в , е с л и с м о т р е т ь п о м е ж д у н а р о д н о й а в и а п е р е в о з к е » , — п о я с н и л п р е д с т а в и т е л ь в е д о м с т в а .

Ранее стало известно, что российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. Об этом заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. При этом эксперт подчеркнул, что по популярности среди соотечественников исламская республика все-таки уступает странам СНГ.