Хаматова назвала Смольянинова* своим братом

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) актером Артуром Смольяниновым (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов). Видео с рассуждениями артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Хаматова указала на то, что знакома с актером «уже 140 лет». Артистка рассказала, что они со Смольяниновым вместе работали в благотворительном фонде и играли в нескольких спектаклях.

« Н у , в о б щ е м , о н д л я м е н я к а к б р а т м л а д ш и й , к а к р о д с т в е н н и к » , — з а к л ю ч и л а а к т р и с а .

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. По словам артистки, страна стала ее домом.