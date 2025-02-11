Директор Эрмитажа назвал Петербург Москвой

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, ученый-арабист и академик РАН Михаил Пиотровский заявил, что Петербург представляет собой немного измененную Москву.

Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

« Д о л ж е н о т м е т и т ь , ч т о н е с ч и т а ю н у ж н ы м п р о т и в о п о с т а в л я т ь э т и д в а г о р о д а . Я и с х о ж у и з т о г о , ч т о П е т е р б у р г — э т о Москва, но немного измененная. Такой аккумулятор, одного дня подключения к нему достаточно, чтобы работать на этой энергии месяц-полтора», — считает Пиотровский. Он сообщил, что в столице есть много мест, которые подзаряжают его энергией и в которых он всегда чувствует себя уютно: это здание Института востоковедения РАН на улице Рождественке, здание посольства Армении, где раньше располагался Лазаревский институт восточных языков, а также два здания Академии наук — дворец в Нескучном саду и советское здание президиума РАН на площади Гагарина. Между тем, отметил Пиотровский, музеи Москвы отличаются от петербургских. «Московские музеи были рождены частной инициативой. Практически все музеи в Петербурге — императорские, возникли по воле государства. И в этом очень важная типологическая разница, но и взаимное дополнение», — уточнил он.

Кроме того, убежден глава Эрмитажа, по духу и архитектуре на Петербург похожа Вена.

« В е н а п р е б ы в а е т н а г р а н и ц е В о с т о ч н о й и З а п а д н о й Е в р о п ы , в н е й с о е д и н е н и е р а з н ы х к у л ь т у р , и х д и а л о г . В э т о м и е с т ь и м п е р с к о с т ь . Т а к ж е и в П е т е р б у р г е , о н р у с с к и й и з а п а д н ы й . Н о о д н о в р е м е н н о з а п а д н ы й и н е р у с с к и й » , — з а к л ю ч и л Пиотровский.

Ранее режиссер Александр Фомин рассказал о том, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, существует своя интеллигенция.