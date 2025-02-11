Россиян предупредили об аномальных холодах

В субботу, 15 февраля, температура воздуха в центральной части европейской России впервые с начала года окажется ниже климатической нормы. Об аномальных холодах предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

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Морозы придут под воздействием циклона, который будет находиться к востоку от европейской России и принесет холодные воздушные массы.

« В с у б б о т у т е м п е р а т у р а б у д е т о т м и н у с 8 д о м и н у с 1 3 г р а д у с о в Ц е л ь с и я . Д н е в н ы е т е м п е р а т у р ы — м и н у с 6 - 1 1 г р а д у с о в Ц е л ь с и я » — у т о ч н и л с и н о п т и к .

Вильфанд добавил, что 15 февраля температура воздуха в этой части страны будет ниже климатической нормы впервые с начала 2025 года, но разница будет незначительной — 1-2 градуса.

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