Журналиста Панюшкина признали иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Панюшкин принимал участие в создании сообщений и материалов иностранного агента, распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также формировал негативный образ Вооруженных Сил России.

Кроме того, отмечает Минюст, журналист выступал против проведения спецоперации на Украине. Сообщается, что Панюшкин живет за пределами России.

Панюшкин работал в газете «Коммерсантъ», проекте «Такие дела» и журнале Esquire. В 2004 году стал лауреатом журналистской премии «Золотое перо России».

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов телеведущего и журналиста Владимир Раевского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что Раевский участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.