Крым засыпало снегом

Характер погоды на Крымском полуострове резко изменился в начале февраля. Температура воздуха упала до минусовой, Республику Крым и Севастополь засыпало сильным снегом, передает корреспондент ТАСС.

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Снег начал идти в четверг вечером, к утру пятницы в Республике Крым образовался снежный покров. По данным с сайта Крымского гидрометцентра, дневные температуры упали до минус 3 градусов, ночные - до минус 8 градусов. Ветер усилился до 20 м/с порывами до 25 м/с, заморозки сопровождаются метелью. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила ТАСС, что заморозки сохраняться еще на несколько дней: "Пришла крымская зима. Заморозки продлятся до конца недели, однако морозы не опустятся ниже минус 10 градусов".

Из-за заморозков и снега штормовые предупреждения были объявлены на полуострове на 6-7 февраля. В МЧС предупреждали о высокой вероятности ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов. Вечером в четверг из-за непогоды Минтранс Крыма ввел ограничение движения машин на междугородних дорогах.

В четверг вечером непогода спровоцировала увеличения числа ДТП и аварии на сетях электроснабжения. В "Крымэнерго" ранее сообщали, что порядка трех тысяч жителей Алушты ожидают восстановления электроснабжения. Во второй половине дня первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин написал, что из-за непогоды более 18,3 тыс. человек в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах остались без света. Об отключениях электричества в районе Фиолента также сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.