Стала известна судьба правнука убитого экс-мэра Самары
Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова воспитывается в детдоме. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, у 6-летнего сына Екатерины Тарховой, арестованную ранее самарским судом, больше нет родственников. Как отмечается, у внучки бывшего самарского мэра в отношениях с мужчиной шесть лет назад родился ребенок.
«Возлюбленный кроху не признал, девушка осталась с малышом на руках одна, ему дали фамилию и отчество по имени деда. После ареста внучки Виктора Тархова шестилетнего ребенка поместили в детский дом: никого из близких у него нет», - говорится в публикации.
Отец мальчика проживает в Израиле. Бабушка, Людмила Тархова, находится в колонии. Как сообщается, в 2022 году она была приговорена к 7 годам лишения свободы за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева.
Екатерина в течение последних лет не имела официальной работы. Она пыталась заниматься ведением блога. По словам ее знакомых, женщина посвящала себя заботе о сыне и старалась быть для него хорошей матерью, обеспечивая все его потребности.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Тархов и его супруга были застрелены. Их тела ищут, а по подозрению в совершении убийства задержана их внучка. Кроме того, пропажу бывшего мэра подтвердил и его деловой партнер. СМИ писали, что в среду, 5 февраля, Екатерину задержали, однако показаний она не дает. Сегодня стало известно, что суд арестовал внучку экс-мэра Самары.