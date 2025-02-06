Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова воспитывается в детдоме. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, у 6-летнего сына Екатерины Тарховой, арестованную ранее самарским судом, больше нет родственников. Как отмечается, у внучки бывшего самарского мэра в отношениях с мужчиной шесть лет назад родился ребенок.

« В о з л ю б л е н н ы й к р о х у н е п р и з н а л , д е в у ш к а о с т а л а с ь с м а л ы ш о м н а р у к а х о д н а , е м у д а л и ф а м и л и ю и о т ч е с т в о п о и м е н и д е д а . П о с л е а р е с т а в н у ч к и В и к т о р а Т а р х о в а ш е с т и л е т н е г о р е б е н к а п о м е с т и л и в д е т с к и й д о м : н и к о г о и з б л и з к и х у н е г о н е т » , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отец мальчика проживает в Израиле. Бабушка, Людмила Тархова, находится в колонии. Как сообщается, в 2022 году она была приговорена к 7 годам лишения свободы за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева.

Екатерина в течение последних лет не имела официальной работы. Она пыталась заниматься ведением блога. По словам ее знакомых, женщина посвящала себя заботе о сыне и старалась быть для него хорошей матерью, обеспечивая все его потребности.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Тархов и его супруга были застрелены. Их тела ищут, а по подозрению в совершении убийства задержана их внучка. Кроме того, пропажу бывшего мэра подтвердил и его деловой партнер. СМИ писали, что в среду, 5 февраля, Екатерину задержали, однако показаний она не дает. Сегодня стало известно, что суд арестовал внучку экс-мэра Самары.