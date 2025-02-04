Василия Ливанова выписали из больницы

Жена Василия Ливанова Елена сообщила Агентству «Москва», что актера выписали из больницы.

Ливанова объяснила, что артиста часто госпитализируют из-за нехватки железа. В связи с этим актера периодически отвозят в реанимационный центр, где стабилизируют.

« П о с у т и , е г о г о с п и т а л и з а ц и и – э т о п р о ф и л а к т и к а . И о н и , к а к п р а в и л о , д л я т с я о т н е с к о л ь к и х д н е й д о н е д е л и . Н и ч е г о с т р а ш н о г о в э т о м н е т . Н а д о п о н и м а т ь , у В а с и л и я с о л и д н ы й в о з р а с т , е м у п о в о з р а с т у н е о б х о д и м э т о т у х о д » , — о б ъ я с н и л а с у п р у г а а к т е р а .

26 января Ливанова подтвердила госпитализацию актера. Она опровергла, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена актера также назвала неправдой, что тот находился в реанимации. Супруга знаменитости не стала раскрывать подробности его госпитализации.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.