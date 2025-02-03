В Ярославле скончался актер Олег Новиков

В Ярославле ушел из жизни артист государственного академического театра драмы им.Волкова Олег Валентинович Новиков. Об этом сообщает Telegram-канал Волковского театра.

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Олег Новиков в январе отметил 64 года. В 1985 он окончил Ярославское театральное училище, где учился у главрежа Волковского театра народного артиста России Глеба Дроздова. В 1985 - 1997 гг. артист Николаевского художественного русского драматического театра. В 2001 году после возвращения в родной город был принят в труппу Волковского театра, где сыграл около 50 ролей.

" П о с л е д н е й б о л ь ш о й р а б о т о й О л е г а Н о в и к о в а с т а л а р о л ь о т ц а Л ю б ы в п р о н з и т е л ь н о м с п е к т а к л е " К а л и н а к р а с н а я " В а с и л и й Ш у к ш и н а . Э т о й т р о г а т е л ь н о й р о л ь ю о н к а к б ы п о п р о щ а л с я с о з р и т е л я м и , к о т о р ы м в е р н о с л у ж и л в с ю с в о ю ж и з н ь . . . " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Причины смерти актера не сообщается. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.