В Ярославле скончался актер Олег Новиков
В Ярославле ушел из жизни артист государственного академического театра драмы им.Волкова Олег Валентинович Новиков. Об этом сообщает Telegram-канал Волковского театра.
Олег Новиков в январе отметил 64 года. В 1985 он окончил Ярославское театральное училище, где учился у главрежа Волковского театра народного артиста России Глеба Дроздова. В 1985 - 1997 гг. артист Николаевского художественного русского драматического театра. В 2001 году после возвращения в родной город был принят в труппу Волковского театра, где сыграл около 50 ролей.
"Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в пронзительном спектакле "Калина красная" Василий Шукшина. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь...", - говорится в сообщении.
Причины смерти актера не сообщается. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.