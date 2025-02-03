Участник "Времени героев" стал советником главы Минприроды

Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Участник программы проходил стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова. Сам Порошин, чьи слова приводятся в тексте, поделился, что взаимодействие построено на "четком определении целей для личностного и профессионального роста".
"Опыт совместной регулярной работы значительно повлиял на мое профессиональное развитие", - отметил он.
Порошин выразил уверенность, что на новом посту он сможет применить полученные на программе знания и продолжить служить Родине в новом качестве.
"Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны, принести реальную пользу обществу и способствовать улучшению жизни людей. Уверен, что успех на новом месте зависит от личной инициативы и стремления к саморазвитию", - отметил он.