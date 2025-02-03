Участник "Времени героев" стал советником главы Минприроды

Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.

" К а в а л е р о р д е н а М у ж е с т в а , у ч а с т н и к п р о г р а м м ы " В р е м я г е р о е в " Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Участник программы проходил стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова. Сам Порошин, чьи слова приводятся в тексте, поделился, что взаимодействие построено на "четком определении целей для личностного и профессионального роста".

" О п ы т с о в м е с т н о й р е г у л я р н о й р а б о т ы з н а ч и т е л ь н о п о в л и я л н а м о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е р а з в и т и е " , - о т м е т и л о н .

Порошин выразил уверенность, что на новом посту он сможет применить полученные на программе знания и продолжить служить Родине в новом качестве.