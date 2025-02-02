Умер основатель одесской команды КВН Валерий Хаит

Советский и украинский юморист и телеведущий Валерий Хаит умер в Одессе на 86-м году жизни. Об этом сообщил "Всемирный клуб одесситов" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

" С п р и с к о р б и е м и з в е щ а е м о к о н ч и н е Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

Причины смерти не приводятся.

Хаит руководил известными в 1970-1980 годах командами КВН "Сборная Одессы" и "Первая команда джентльменов ОГУ". В 1972 году он основал одесскую "Юморину", а в 1988 году - "Клуб одесских джентльменов". В 1986-1990 годах Хаит занимал пост художественного руководителя телевизионной юмористической программы "Джентльмен-шоу".

Кроме того, Хаит написал несколько книг, посвященных одесскому юмору. За работу редактором юмористического журнала "Фонтан" он был номинирован на премию "Золотой Остап".

Одесский юморист был отцом двух известных артистов - Ростислава Хаита, прославившегося ролями в проектах "Квартета И", и Евгения, который, как и отец, был руководителем "Джентльмен-шоу" в 1990-х годах.