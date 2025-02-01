Умер народный артист России Виталий Воробьев

Нам 80-м году жизни умер народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.

Умер народный артист России Виталий Воробьев
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"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство.

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До этого сообщалось, чт единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, ушел из жизни 14 августа в возрасте 85 лет. дним из изобретений Николаева с 1972 года был вечерний костюм, в котором он выходил на сцену, в процессе выступления постепенно перевоплощаясь в непоседливого клоуна. Каждый свой номер артист ставил самостоятельно.

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