Умер народный артист России Виталий Воробьев

Нам 80-м году жизни умер народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.

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" С г л у б о к и м п р и с к о р б и е м с о о б щ а е м о т о м , ч т о у ш е л и з ж и з н и В о р о б ь е в В и т а л и й Ф и л и п п о в и ч – н а р о д н ы й а р т и с т Р о с с и и , в ы д а ю щ и й с я д р е с с и р о в щ и к м е д в е д е й и а к р о б а т " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство.

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До этого сообщалось, чт единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, ушел из жизни 14 августа в возрасте 85 лет. дним из изобретений Николаева с 1972 года был вечерний костюм, в котором он выходил на сцену, в процессе выступления постепенно перевоплощаясь в непоседливого клоуна. Каждый свой номер артист ставил самостоятельно.