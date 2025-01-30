Москвич приручил лося и назвал его Лехой

Новости с такими заголовками разлетелись на днях по социальным сетям. А началось все с видео, где мужчина снимает поедающего капусту лося и приговаривает: "Леха, Леха, кушай, красавчик".

Пользователи сначала решили, что дело происходит в Бутово - вспомнили знаменитых коз оттуда. Но потом оказалось, что видео подмосковное и снято где-то под Дмитровом. Судя по всему, мужчина привез лосю вилок капусты, а видео снял из салона машины.

Надо сказать, что капуста лосю понравилась и поедал он ее с завидным аппетитом. Тут, впрочем, возникли споры - одни начали писать, что лосей не стоит кормить капустой. Другие отметили, что прикормка диких животных может сыграть с ними злую шутку - так они привыкают к людям, постепенно разучиваются добывать пищу самостоятельно и начинают излишне доверять человеку.