Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

Минпросвещения планирует включить изучение подвигов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО) в предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2026 года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».

« М и н п р о с в е щ е н и я с ч и т а е т н е о б х о д и м ы м у ч е с т ь п р е д л о ж е н и е М и н и с т е р с т в а о б о р о н ы , о з в у ч е н н о е н а з а с е д а н и и р о с с и й с к о г о к о м и т е т а " П о б е д а " 1 5 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а , о б и з у ч е н и и п о д в и г о в г е р о е в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы » , — п о я с н и л а Б е б е ш к о .

Замдиректора также добавила, что предложение об изучении подвигов будут внедрять в рамках курса совместно с Минобороны.

Ранее о возвращении этого предмета в школы заговорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уточнил, что урок будут преподавать ученикам 5-7-х классов. Вести дисциплину поручат учителям истории.

О возвращении предмета появилась информация еще в 2022 году. Тогда зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выразила мнение, что урок приживется в школах, если преподавателю удастся заинтересовать учащихся.