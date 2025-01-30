Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

Минпросвещения планирует включить изучение подвигов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО) в предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко, ее слова приводит ТАСС.

Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу
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Она напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2026 года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».

«Минпросвещения считает необходимым учесть предложение Министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета "Победа" 15 января 2025 года, об изучении подвигов героев Великой Отечественной войны», пояснила Бебешко.

Замдиректора также добавила, что предложение об изучении подвигов будут внедрять в рамках курса совместно с Минобороны.

Ранее о возвращении этого предмета в школы заговорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уточнил, что урок будут преподавать ученикам 5-7-х классов. Вести дисциплину поручат учителям истории.

О возвращении предмета появилась информация еще в 2022 году. Тогда зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выразила мнение, что урок приживется в школах, если преподавателю удастся заинтересовать учащихся.

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