Артемий Лебедев призвал сжечь 99 процентов книг

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает большинство книг бесполезными, и призвал сжечь их.

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Такое мнение он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

« О г р о м н о е к о л и ч е с т в о к н и г — п о л н о е г о в н о . 9 9 п р о ц е н т о в и з н и х . И х м о ж н о с ж е ч ь и в о о б щ е н и с е к у н д ы н е ж а л е т ь » , — к о н с т а т и р о в а л д и з а й н е р .

При этом блогер отметил, что существуют книги, из которых можно получить полезные знания, и призвал искать их. Кроме того, по словам Лебедева, благодаря чтению можно узнать об интересном жизненном опыте другого человека, а не получать его самостоятельно.

«Иногда ты читаешь книжку, и ты за два дня экономишь себе год жизни», — отметил он.

Дизайнер добавил, именно поэтому следует много читать.

Ранее Лебедев рассказал, какой советский фильм он считает самым отвратительным. Таковым он назвал картину «Д'Артаньян и три мушкетера».