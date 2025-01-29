В Петербурге впервые решили помыть дороги в январе

В Санкт-Петербурге впервые начали мыть автомобильные дороги в январе. Такое решение обусловлено аномально теплой погодой, сообщает «РИА Новости».

По словам специалистов комитета по благоустройству города, обычно улицы начинают мыть в марте и реже — в феврале. Однако необходимость провести такие работы в середине зимы появилась впервые.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что текущая неделя в России станет рекордно аномальной. Во многих городах страны температура воздуха значительно превысит климатическую норму. Согласно прогнозам, большого количество снега не будет до конца зимы.