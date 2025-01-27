Слуцкий заступился за песню «Сигма-бой»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни «Сигма-бой». Как сообщает РИА Новости, глава комитета Госдумы по международным делам заявил о намерении проработать с юристами «высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова».

Напомним, что немецкий политик, член Европарламента от партии «Воль Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала хит. Она заявила, что песня якобы способствует продвижению пророссийских взглядов.

«Проработаем с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей, а также при необходимости в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — заявил Слуцкий, комментируя происходящее.

Парламентарий добавил, что мягкая сила российской культуры побеждает на мировой поп-сцене. По мнению Слуцкого, таким образом она крушит «порочные устои ЛГБТ*-фашизма».

Песню «Сигма бой» предложили запретить в Европе

Напомним, что трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Композиция завирусилась в Cети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца

* Движение признано экстремистским и запрещено в России