Сплошной паспортный контроль ввели на въезде в Крым

Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту по направлению к полуострову. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко в Telegram-канале.

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Уточняется, что проверка документов проводится на въезде в регион.

«Специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — добавил Овдиенко.

Он призвал водителей заранее готовить оригиналы паспортов для прохождения ручного контроля. Кроме того, документы можно предъявить через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, назначили на 21 января. Тем не менее заседание отложили из-за неявки обвиняемых, которых по неизвестным причинам конвой не доставил в суд.