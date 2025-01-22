Первые клещи проснулись в столичном регионе

Жители Московского региона стали жаловаться на проснувшихся посреди зимы клещей. Об этом в среду, 22 января, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, информация об атаках паразитов поступила из московского района Южное Бутово и подмосковного Дмитрова. Люди находят клещей на своей одежде и в шерсти домашних питомцев. Причиной внезапной активизации членистоногих, как отмечают эксперты, является аномально теплая погода, говорится в публикации.

Клещ укусил пятилетнего ребенка в селе Воронино под Томском. Инцидент произошел 10 января, а уже на следующей день родители малыша передали паразита в лабораторию для исследования. По мнению специалистов, единичный выход клеща из «зимовки» также был связан с аномально теплой погодой.

На западе России и в странах Западной Европы начала распространяться тяжелая форма клещевого энцефалита. Среди симптомов, которые отмечают заболевшие, присутствуют лихорадка, интоксикация и неврологические нарушения. Может ли РФ грозить новая пандемия и как защититься от недуга, «Вечерняя Москва» узнала у эпидемиолога Виталия Зверева.