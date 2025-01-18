Володин спросил россиян о необходимости полного запрета вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о полном запрете вейпов. Он поинтересовался мнением россиян к подобной инициативе в своем Telegram-канале.

Володин спросил подписчиков об отношении к полному запрету продажи вейпов и жидкостей к ним.

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них», — написал спикер Госдумы.

За час с момента публикации в голосовании приняли участие 49 тысяч человек. Инициативу поддержали 88 процентов проголосовавших. У поста больше 700 комментариев.

Ранее Володин высказался о недобросовестном подходе некоторых министерств к исполнению обязанностей, из-за чего возникают проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Политик выразил надежду, что в ходе новой сессии палаты соответствующие вопросы удастся вынести на обсуждение, чтобы урегулировать ситуацию.