В Самаре врачи спасли младенца с иглой в двух сантиметрах от сердца

Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли восьмимесячную девочку с швейной иглой в двух сантиметрах от сердца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Отмечается, что в больницу обратились родители девочки с жалобами на беспокойное поведение ребенка. Об игле у нее в теле они ничего не знали. Во время осмотра внимание врачей привлекло то, что девочка поджимает ногу, а левая рука опущена

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Рентген ключицы и тазобедренного сустава показал, что в грудной клетке ребенка находится швейная игла. Именно она и вызвала проблемы с движением рукой и ногой. Врачи незамедлительно приняли решение об операции, которая прошла успешно, состояние девочки остается стабильным и она уже выписана из больницы.

По словам детского хирурга Дмитрия Быкова, если бы игла прошла на два сантиметра выше, то могла задеть сердце, что создало бы угрозу жизни ребенка.

Предполагается, что игла попала в организм девочки через кожу, пройдя через ребро насквозь. Опасный предмет, скорее всего, случайно оказался возле ребенка и воткнулся в ее тело, когда она ползала.