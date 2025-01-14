Сбербанк раскрыл, где обучают мошенников

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что "университет" работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены.

"Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. По данным Сбера, обучение прошли 10 тыс. человек. А хотели обучиться 20 тыс., то есть там еще и конкурс имеется", - отметил он.

Мошенничество - это индустрия с большим количеством специализаций, для работы в которой, например, обычным телефонным звонарем не нужно никаких особых знаний. Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль.

Как выяснилось, самый активный для мошенников день - четверг. Причем при телефонных звонках они чаще всего используют пять фраз: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС". "Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем, сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник", - порекомендовал Кузнецов.