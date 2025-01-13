Умер актер Сергей Зиновьев

12 января ушел из жизни Сергей Зиновьев, советский литовский актер театра, кино и телевидения.

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Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980-м окончил Литовскую государственную консерваторию. С того же года - актер Вильнюсского русского драматического театра.

Тогда же, в 1980-м, дебютировал на экране - в знаменитой многосерийной экранизации "Американской трагедии" Драйзера, там актер сыграл одного из приятелей главного героя.

Далее - "Мера за меру", "В полном одиночестве", "Прокуроры", "Запах страсти", ряд других проектов.

Информацией об уходе артиста сегодня был дополнен его профиль на агрегаторе "Кино-Театр.Ру".