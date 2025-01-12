Умер актер Константин Вощиков

Актер театра и кино Константин Вощиков ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в пресс-службе Сибирского государственного института искусств им. Хворостовского.

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— Коллектив института скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Алексеевича, — передает официальный сайт учебного заведения

Константин Вощиков родился в 1935 году в Красноярске в семье военнослужащего. В 1957 году он получил профильное образование в Театральном институте им. Щукина, после чего начал свой профессиональный путь в Красноярском драматическом театре им. Пушкина.

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Вощиков был и педагогом, воспитавшим свыше 20 народных и заслуженных артистов России, которые по сей день продолжают трудиться на родной театральной сцене в Красноярске. Актер также работал в литературном театре при краевой филармонии, он создал более 20 сольных чтецких программ.