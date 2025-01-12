Ефремов может поехать на похороны Добровольской

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом в 2020 году, хочет отпроситься на похороны своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщил правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «Аргументам и Фактам».

Он пояснил, что в колонии может даваться краткосрочный отпуск для посещения таких мероприятий.