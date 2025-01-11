У актрисы Добровольской осталась прикованная к постели дочь

У скончавшейся накануне народной артистки России Евгении Добровольской осталась дочь Анастасия, страдающая болезнью Петерса и неспособная самостоятельно ходить. Об этом сообщает издание «7 дней».

Отмечается, что у Добровольской четверо детей. Старшие сыновья актрисы уже взрослые, а Анастасия, 15-летняя дочь актрисы от кинооператора Дмитрия Мананникова, с 7 лет страдает болезнью Петерса, из-за которой прикована к инвалидной коляске и испытывает постоянные боли.

Несмотря на тяжелое заболевание дочери, Добровольская неустанно заботилась о ней, стремясь обеспечить ей максимально комфортную жизнь.

Вопрос о дальнейшей судьбе Анастасии после смерти матери остается открытым.

Появились подробности о последнем месяце жизни Евгении Добровольской

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что на 61-м году жизни скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. По данным Telegram-канала Mash, артистка умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.