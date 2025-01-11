Умер народный артист Удмуртии Валерий Демин

На 83-м году жизни умер народный артист Удмуртской Республики, заслуженный артист РФ Валерий Демин.

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Он скончался 10 января, причина смерти не раскрывается, сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" министр культуры республики Владимир Соловьев.

Валерий Демин родился в 1942 году в Оренбургской области, окончил курс музкомедии Ленинградского училища при консерватории и был зачислен в штат Государственного музыкального театра УАССР в 1968 году. Он выступал на его сцене 40 лет.

Артист исполнял центральные роли в классических опереттах и музыкальных комедиях "Весёлая вдова", "Королева чардаша", "Баядера", "Летучая мышь", "Цыганский барон", "Травиата", "Иоланта", "Пиковая дама", "Русалка".

"Для всех нас он останется примером преданности своему делу и искренней любви к искусству. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича", - написал Владимир Соловьев.

Гражданская панихида по артисту назначена на 10 часов 14 января и пройдет в Государственном театре оперы и балета УР имени П.И. Чайковского.