В сфере грузоперевозок растет дефицит кадров

Рост потребительского рынка создает повышенный спрос на услуги грузоперевозок. Оборот розничной торговли, по данным IBC Real Estate, вырос с 48,2 трлн рублей в 2023 году до 56,5 трлн руб. в 2024 году. При этом каждый год на рынок выходят более 20 новых международных брендов, которые активно формируют спрос на логистические услуги. Главной проблемой логистической отрасли остается острая нехватка кадров.

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В 2024 году спрос на водителей категории В, С и Е увеличился на 45%, а потребность в складском персонале выросла на 23,1% по сравнению с предыдущим годом, рассказал Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии".

При этом даже зарплаты до 200 тысяч рублей не всегда способны привлечь новых специалистов в отрасль. "Мы испытываем постоянный недостаток профессионалов, способных работать на длинных маршрутах. Причем высокая зарплата уже не решает проблему - профессия требует высокой квалификации, а ее получение сопряжено с трудностями", - подчеркивает пресс-служба компании "Ладога Норд".

Проблема дефицита кадров носит системный характер. По данным исследования Института социально-политических исследований РАН, которым поделился с "РГ" Национальный автомобильный союз, 68,4% компаний испытывают нехватку водителей различной интенсивности. Почти четверть компаний сообщают о критическом дефиците - когда более 30% вакансий остаются незакрытыми. 12,3% говорят о нехватке 20-30% водителей, 15,2% компаний не могут закрыть 10-20% вакансий. Основными причинами дефицита эксперты называют тяжелые условия труда, низкий престиж профессии, отток кадров в другие отрасли и демографические проблемы.

Еще одна причина дефицита - рост требований к водителям.

"Дальнобойщик должен обладать не только физической выносливостью, но и высоким уровнем ответственности. Ему доверяют дорогостоящую технику и грузы, которые могут стоить миллионы рублей", - поясняет Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. Эти высокие требования, по мнению экспертов, отпугивают часть соискателей, особенно молодежь, которая предпочитает менее сложные профессии с низким порогом входа.

Профессия грузоперевозчика "стареет". По данным исследования РАН, демографическая ситуация в отрасли грузоперевозок выглядит критической с точки зрения возрастной структуры кадров. Подавляющее большинство водителей - люди старшего возраста: 46,7% компаний называют типичным возрастом водителей категорию 45-55 лет, 38,5% указывают на возраст 30-45 лет. Молодые водители практически отсутствуют - лишь 3,7% организаций имеют водителей моложе 30 лет.

Молодежь не идет в профессию по многим причинам. Начинающие специалисты не хотят начинать с малотоннажных перевозок с невысокой зарплатой.

"Их, может, и берут на малотоннажки, но другая сторона - малотоннажки платят меньше, и молодежь может просто уходить, не цепляясь за работу", - отмечают в компании "Ладога Норд".

Как правило, молодым людям не сразу доверяют управление дорогостоящими фурами стоимостью 8-10 миллионов рублей. Поэтому, если они и хотят работать водителями, то предпочитают более простые альтернативы - работу в такси или курьерскую доставку.

Хайцеэр подтверждает системность проблемы: "Мы не будем давать какие-то льготы молодым грузоперевозчикам так же, как специалистам в IT". Спикер указывает, что введение специальных льгот может нарушить баланс в экономике, поскольку потребует аналогичных мер для многих других дефицитных профессий.

По данным исследования РАН, 25,6% компаний уже планируют использовать беспилотные технологии как частичную альтернативу дефициту кадров.

"Беспилотники исключают необходимость длительных перерывов на отдых, что позволяет сократить время доставки грузов. А это - ключевое преимущество перед традиционными методами перевозок", - отметили в "Ладоге Норд".

В компании считают, что беспилотные грузовики могут существенно повлиять на восприятие профессии водителя в будущем.

"Мы предполагаем, что с развитием этой технологии профессия станет больше интеллектуальной, нежели физической. Водители будущего будут управлять процессами, а не машинами, что сделает работу менее изнурительной и более привлекательной для молодежи", - предположили в пресс-службе компании.

Таким образом, беспилотные грузовики могут стать мощным инструментом для модернизации логистики.

Роль в решении кадровой проблемы могут сыграть и мигранты. Однако в грузоперевозках их трудоустройство имеет существенные ограничения. Для работы дальнобойщиком важно официально трудоустроиться, а для этого нужны гражданство, лицензии, прописка.

"Водитель должен хорошо знать ПДД, уметь договариваться с другими людьми при необходимости, а значит - нужен хороший уровень владения языком", - заметили представители "Ладоги Норд".

В целом, для привлечения новых сотрудников некоторые компании предлагают комплексный подход: создание реферальных (рекомендательных) программ, социальных гарантий, медицинского страхования, программ наставничества и профессионального роста.

"У нас работает специальная реферальная программа "Приведи друга". Как результат - 25% кадров было принято благодаря ей", - поделился Дмитрий Хрущалев.

Кроме того, организация стремится предоставить возможность для профессионального роста и развития всем сотрудникам. "Для этого разработана система обучения и наставничества, есть онлайн- и офлайн-курсы повышения квалификации. Например, водитель может стать бригадиром смены, а затем и руководителем автоколонны. Либо перейти на должность механика или тренера по экономичному вождению", - рассказал эксперт.