Путин высказался о балете «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» в Мариинском театре — шикарный спектакль, настоящая сказка, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, во вторник, 7 января, глава России связался с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки, которая, благодаря президенту, в рамках программы «Елка желаний» получила поездку в Петербург.

Школьница рассказала ему, что посетила множество знаковых мест, посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинке. Кроме того, девочка выразила восхищение архитектурой северной столицы.

«Щелкунчик» — очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка», — отметил Путин в разговоре.

Кроме того, президент пожелал Арине и ее близким счастливого нового года.

«Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались — точно так же, как вы исполнили мою», — поблагодарила школьница.

Ранее сообщалось, что в России началась работа над съемками фильма-сказки «Щелкунчик».