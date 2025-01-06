Умер знаменитый советский бард Вадим Мищук, второй участник легендарного дуэта братьев Мищуков.

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Об уходе музыканта сообщает сайт Грушинского фестиваля, в котором братья неоднократно участвовали.

"Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга - Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе", - говорится на сайте фестиваля.

Других подробностей не приводится.

"Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой", - отмечается в коротком некрологе.

Старший брат - Валерий - умер 14 августа 2022 года от рака.

Братья родились в пятидесятых в Риге, где играли в ВИА "Домино", в 1989 году переехали в Москву. Участвовали в проекте "Песни нашего века".

Среди самых известных песен: "Уплывает пароход", "Рижский вокзал", "Застолье" и другие.