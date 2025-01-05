В России прокомментировали вспышку метапневмовируса в Китае

Рост заболеваемости метапневмовирусом человека (HMPV) в Китае отслеживается и держится на контроле. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка инфекции. Смертность метапневмовируса оценивается экспертами в 43%, что выше, чем у коронавируса (COVID-19). Согласно отчетам китайских ведомств, заболевание быстро распространяется.

Еще в одной стране зафиксировали вспышку метапневмовируса

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что специфического лечения для HMPV не существует. Обычно оно симптоматическое и направлено на облегчение проявлений заболевания. Профилактика метапневмовируса включает в себя регулярное и тщательное мытье рук после посещения общественных мест и перед едой. Кроме того, по возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций.