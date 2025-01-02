Flydubai возобновит полеты из Дубая в Сочи

Эмиратский лоукостер Flydubai возобновляет с 3 января ранее отмененные рейсы из Дубая в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Сочи.

Ранее Flydubai отменил рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января соответственно по "операционным причинам".

"Flydubai возобновляет полеты из Дубая в Сочи с 3 января. Рейсы из Сочи в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам на Boeing 737. С марта рейсы будут ежедневными", - говорится в сообщении.

27 декабря 2024 года вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Также прорабатывался вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай. Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривали возможность переноса места вылета туристов в другие города России.