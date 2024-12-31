Умерла актриса Галина Савина

Скончалась актриса Норильского Заполярного театра драмы Галина Савина.

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Она ушла из жизни от тяжелой продолжительной болезни, сообщается на странице театра в ВК.

«Театр с глубоким прискорбием сообщает об утрате: 30 декабря стало известно, что после тяжелой продолжительной болезни скончалась актриса Галина Савина».

Галина Савина приехала в Норильск в 2006 году вместе с мужем – артистом Денисом Чайниковым из Екатеринбурга и быстро стала задействована во всех ведущих спектаклях театра.

Она создала образы Вари в «Вишневом саде», Элизы в «Скупом», бомжихи Любки в постановке «Оркестр “Титаник”», Анфисы Громовой во «Вдовьем пароходе» и многие другие, была востребована в комедиях и сказках.

«Сегодня ночью улетела от меня мой Галчонок (Галина Савина) насовсем…», - написал в соцсетях ее муж.

Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким умершей.