Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 19-24 метров в секунду, над Санкт-Петербургом нависла опасность наводнения.

Как сообщает «Комсомольская Правда», высота волн в такой ситуации может достигать 2-2,5 метра. Поэтому Центр управления в кризисных ситуация ГУ МЧС распорядился 30 декабря с 8-00 задействовать Комплекс защитных сооружений от наводнений для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. В 9-02 все затворы КЗС были закрыты. Дамба перекрыла возможный доступ воды из Финского залива.

Временно приостановлено и движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Дамба защищает Санкт-Петербург при подъеме воды до 4,2 метра выше ординара.. Масса затвора Петербургской дамбы – 280 тонн. За час очистные сооружения дамбы обрабатывают 100 кубометров воды. Комплекс имеет длину 25 с половиной километров. На нем 11 защитных дамб, шесть водопропускных и два судопропускных сооружения.