Тихонов рассказал, за сколько Горбачев продал Берлинскую стену

Президент СССР Михаил Горбачев продал Берлинскую стену за 12 миллиардов марок, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его мнению, такой цене был удивлен даже бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Стало известно, за сколько Горбачев продал Берлинскую стену
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Коль был в шоке, когда они решили продать и сказали, что более 120 миллиардов марок мы не дадим, но решили спросить Горбачева. Он сказал: 12. Я скажу откровенно: для меня этого человека и для всей России если бы его не было, было бы намного лучше. И его последователи тоже, — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов заявил, что Горбачев и первый президент России Борис Ельцин «не достойны даже воспоминаний». Он заявил, что бывший российский лидер злоупотреблял алкоголем. По его мнению, в России также стоит установить строгий контроль за территориями и губернаторами. Тихонов считает, что большинство регионов страны «живут своей жизнью», в частности Сахалин и Владивосток.

Если бы в России работали законы Китая, то страна давно стала бы богаче КНР, добавил Тихонов. Он напомнил, что в Китае более 11 тысяч человек расстреляли за коррупцию.