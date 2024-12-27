Стало известно, за сколько Горбачев продал Берлинскую стену

Президент СССР Михаил Горбачев продал Берлинскую стену за 12 миллиардов марок, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его мнению, такой цене был удивлен даже бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Коль был в шоке, когда они решили продать и сказали, что более 120 миллиардов марок мы не дадим, но решили спросить Горбачева. Он сказал: 12. Я скажу откровенно: для меня этого человека и для всей России если бы его не было, было бы намного лучше. И его последователи тоже, — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов заявил, что Горбачев и первый президент России Борис Ельцин «не достойны даже воспоминаний». Он заявил, что бывший российский лидер злоупотреблял алкоголем. По его мнению, в России также стоит установить строгий контроль за территориями и губернаторами. Тихонов считает, что большинство регионов страны «живут своей жизнью», в частности Сахалин и Владивосток.

Если бы в России работали законы Китая, то страна давно стала бы богаче КНР, добавил Тихонов. Он напомнил, что в Китае более 11 тысяч человек расстреляли за коррупцию.