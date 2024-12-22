Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, Дмитрий Песков, поцеловал свою супругу Татьяну Навку в шею на публике. Видео опубликовано на сайте "СтарХит".

21 декабря в "Мегаспорте" состоялась премьера ледового шоу "Щелкунчик" фигуристки Татьяны Навки. Поддержать спортсменку приехала ее семья, в том числе супруг Дмитрий Песков. По информации журналистов, после шоу пресс-секретарь президента России поцеловал жену в шею на глазах у публики. В шоу также приняла участие 10-летняя дочь Пескова и Навки, Надежда.

Навка рассказала о семейной жизни с Песковым

Недавно Татьяна Навка призналась, что ее брак с пресс-секретарем президента России основывается на взаимопонимании. По ее словам, муж с пониманием относится к ситуациям, когда ей приходится поздно работать, и она отвечает ему тем же. Фигуристка также добавила, что в их семье не существует запретных тем для разговоров.

Навка также назвала Пескова своим главным критиком. По ее словам, не все ее идеи он воспринимает с энтузиазмом, поэтому она старается показывать уже готовые шоу.