В Подмосковье простились с генералом Кирилловым

Министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу приехали на церемонию прощания с генералом Игорем Кирилловым. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония прошла на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России.

На видео, опубликованном изданием, гроб с погибшим в результате взрыва начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Игорем Кирилловым вынесли в сопровождении роты почетного караула.

Генерал-лейтенанта Кириллова похоронили с воинскими почестями под звуки гимна РФ, пишет «Российская газета».

Путин впервые прокомментировал убийство Кириллова

Глава войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря в результате теракта в Москве. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за взрывом стоит украинская спецслужба.

18 декабря в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта. Им оказался гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС. По данным ФСБ, задержанный установил мощную самодельную взрывчатку на электросамокате у подъезда дома генерала.