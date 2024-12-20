На похороны генерала Кириллова приехали Шойгу и Белоусов

Похороны убитого начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова прошли в пятницу, 20 декабря.

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Отмечается, что проститься с погибшим в результате теракта приехали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана проводят мероприятия по установлению возможных соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Сообщалось, что куратором предполагаемого убийцы Ахмада Курбанова якобы являлся член Службы безопасности Украины по кличке Морбиус. По неподтвержденной информации, он организовал тайник со взрывчаткой.

19 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил теракт, в результате которого погиб генерал-лейтенант Кириллов.

Во время прямой линии в Гостином дворе Путин прокомментировал убийство Кириллова, заявив, что Украина не раз совершала теракты против России и Запад ни разу не осудил подобные действия.