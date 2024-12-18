Американскую организацию Recorded Future признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Recorded Future. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что НПО была основана в 2019 году. Ее штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, а филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансируется Recorded Future за счет американских корпораций.

«Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России», — подчеркнули в прокуратуре.

Сотрудники Recorded Future предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета. Они специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и разведывательными службами других государств. Также организация обеспечивает информационно-техническую поддержку развернутой западными странами информационной компании против РФ.