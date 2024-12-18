Малые города и села получат развитие

Большая часть населения нашей страны - около 75 процентов - живет в городах. Многие из них обеспечивают технологическую независимость, оборону и безопасность государства. Такие центры особенно нуждаются в концентрации и привлечении человеческих ресурсов.

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Для того, чтобы это происходило, уровень комфорта в них необходимо повышать: должны совершенствоваться инфраструктура, качество услуг и сервисов, внедряться цифровизация, расширяться мобильность населения. Именно поэтому государство приняло решение сфокусировать внимание на таких городах и в приоритетном порядке создавать проекты их развития.

Часть из них уже реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сегодня определено более двух тысяч опорных населенных пунктов.

В этот перечень входят города, имеющие именно стратегическое значение, независимо от численности их жителей.

"По поручению президента в 2024 году проводится огромная работа, целью которой является разработка новой стратегии пространственного развития Российской Федерации с определением приоритетных территорий развития", - отметила директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

По словам эксперта, в ближайшее время будет утвержден итоговый перечень опорных населенных пунктов - территорий, на которые будет направлено особо пристальное внимание со стороны органов федеральной и региональной власти.

Развитие опорных населенных пунктов будет производиться комплексно по таким направлениям, как транспорт, жилье, ЖКХ, культура, здравоохранение, образование и целый ряд других. Агентством уже готовится к запуску несколько программ: "Устойчивая мобильность" (организация транспортного обслуживания населения), "Доступное жилье", "Технологии и практики в ЖКХ".

Помимо этого одним из важных инструментов развития опорных населенных пунктов является туризм. У агентства уже есть ряд успешных проектов в этом направлении. Например, реализуется программа, направленная на создание выездных образовательных путешествий для детей и молодежи, - "Классная страна". Цель - создание детского и юношеского образовательного туризма, который поможет расширять кругозор и повысит мотивацию к учебе, а также даст почву для того, чтобы изучать родной край и гордиться своей страной. Уже 200 школ утвердили планы путешествий, интегрировав их во внеурочное время. Особое место занимает проект "Туристический паспорт школьника", который охватывает 22 региона.

Ведется разработка новой стратегии пространственного развития Российской Федерации с определением приоритетных территорий развития

В них внедрили модели детского образовательного туризма, разработав 103 программы путешествий по пяти ключевым направлениям: история, наука, культура, спорт и экология. Уже в этом году по ним проедет пять тысяч детей.

В этом году программа вышла на международный уровень. К ней подключились 7 стран БРИКС (Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР). Совместно со школой БРИКС+ открыт Международный центр компетенций.

Он должен объединить молодежь, студентов, преподавателей и специалистов со всего мира для освоения ключевых профессий. Слушателям будет доступно две программы: "Образовательный туризм на пространстве стран БРИКС" и "Развитие профессиональных коммуникаций в международном бизнес-пространстве".

По итогам обучения выпускники, показавшие наилучшие результаты, смогут трудоустроиться в международные проекты, где будут реализованы передовые решения в образовательном туризме.

Возможность реализоваться в карьерном плане - еще одна важная часть, которая влияет на качество жизни. На сегодняшний день сложился ложный стереотип о том, что работа на отечественных промышленных предприятиях - это тяжелый труд в сложных условиях, на устаревшем оборудовании. Чтобы развеять миф, сотни заводов по всей стране присоединились к программе АСИ "Открытая промышленность", в цехах для школьников организуют экскурсии.

Ребята, понимая свои перспективы трудоустройства, видя современные помещения с высокотехнологичным оборудованием, смогут принять более взвешенное решение. Возможно, некоторые из них захотят именно там построить свою карьеру.

Ракурс

Ольга Захарова, директор дивизиона "Городская экономика":

- В перечень опорных населенных пунктов войдут города особого стратегического значения, новые точки роста, а также сельские населенные пункты, выполняющие функции опорных. Одним из показателей национальных целей является улучшение качества жизни в таких центрах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. В настоящее время разрабатывается методология оценки качества жизни. Во всем этом АCИ принимает непосредственное участие. Ценность нашей работы мы видим в разработанных практиках, методиках и алгоритмах принятия решений. Все это становится возможным благодаря вовлечению в процесс профессиональных людей, именно они являются движущей силой изменений. Ведь страну меняют люди!