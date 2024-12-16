Отказные билеты на "Щелкунчика" поступят в продажу

В Telegram-канале Большого театра появилась информация о том, что билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик", которые были возвращены в театр в связи с отказами зрителей, будут повторно реализованы на официальном сайте театра уже сегодня, 16 декабря в 19.00.

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Схема будет работать каждый день - билеты будут появляться ровно за сутки до начала каждого спектакля. Напомним, что на самый новогодний балет Большого театра "Щелкунчик" впервые в этом году билеты можно купить исключительно онлайн. В кассы они не поступали. В декабре пройдет 18 показов "Щелкунчика", которые стартуют 17 декабря. Часть билетов реализуется на онлайн-аукционе, где ставки доходят до сумм с шестью нулями. Так, 11 декабря комплект из четырех билетов на аукционе обошелся в 1,2 млн рублей. Причем стартовая цена билета составляла 50 тыс. рублей.

В субботу, 14 декабря, открылись продажи по Пушкинской карте для зрителей от 14 до 22 лет. Стоимость одного билета по льготной программе - 5000 рублей.

Для покупки любого электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет. Билет можно приобрести только для себя, указав паспортные данные, покупка другому лицу, к примеру, в подарок не допускается.