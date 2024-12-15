Юрист объяснил просьбу мошенников предоставить номер СНИЛС

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил «Газете.Ru», что мошенники узнают номер СНИЛС жертвы, чтобы воспользоваться им для различных манипуляций.

Главная и очевидная цель мошенников — получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Если они располагают вашим СНИЛС, это значительно упрощает процесс как восстановления, так и взлома учетной записи.

С помощью «Госуслуг» можно получить доступ к важным персональным данным, таким как паспортная информация, адрес проживания, налоговые данные, а также информация о движимом и недвижимом имуществе.

Например, злоумышленники могут попытаться оформить субсидии от имени жертвы, подав ложные заявки на государственные выплаты, или даже изменить регистрационные данные, что может привести к серьезным проблемам для их владельца.

Еще одна распространенная схема — оформление микрозаймов. Компании, выдающие небольшие кредиты, обычно просят минимального набора данных для идентификации клиента, и номер СНИЛС нередко оказывается одним из таких ключевых элементов.

Ранее глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин ы россиян о новогодних схемах мошенников. По его словам, злоумышленники могут использовать тот факт, что часть граждан получают выплаты в конце года.