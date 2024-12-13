Народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо. сообщила ТАСС его жена Елена Ливанова.

11 декабря супруга Ливанова сообщила о том, что народный артист перенес "небольшую операцию под местным наркозом".

"Да, выписали", - сказала она, отметив, что Ливанов чувствует себя "неплохо".

О Ливанове

Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (Московский академический художественный лицей), Театральное училище имени Щукина (Театральный институт имени Б. В. Щукина), а также режиссерские курсы при Госкино СССР в мастерской Михаила Ромма. Самая известная его роль - Шерлок Холмс в советских фильмах Игоря Масленникова.